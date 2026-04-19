Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к работе после временных ограничений

В аэропортах Сочи и Геленджика сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как уточнили в федеральном ведомстве, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Их действие носило кратковременный характер и продолжалось около 30 минут. После этого работа воздушных гаваней была восстановлена в полном объеме, прием и отправка рейсов осуществляются в штатном режиме.

Согласно действующему регламенту, аэропорт Геленджика продолжает обслуживание регулярных рейсов в установленный временной интервал — с 08:30 до 20:00. В настоящее время воздушные гавани региона функционируют без дополнительных ограничений, существенных сбоев в расписании не зафиксировано.

Одновременно в Краснодарском крае вечером 18 апреля была объявлена беспилотная и ракетная опасность. По информации регионального министерства ГО и ЧС, сохраняется угроза падения беспилотных летательных аппаратов и ракет. Соответствующее уведомление было доведено до жителей и гостей региона.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. Гражданам рекомендовано по возможности оставаться в помещениях, избегать нахождения у окон и использовать для укрытия комнаты без остекления — коридоры, ванные комнаты, санузлы и кладовые. При нахождении на улице следует укрываться в подвальных помещениях, подземных переходах, паркингах или других защищенных местах. Использование автомобилей и остановочных павильонов в качестве укрытия не допускается.

В Краснодарском крае также продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и расположением объектов критической инфраструктуры. Контроль за соблюдением ограничений осуществляют профильные службы.

