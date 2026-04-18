В Киеве спецназ убил мужчину, стрелявшего в людей на улице и в супермаркете

В Киеве спецназ провел штурм супермаркета, в котором вооруженный мужчина взял заложников. Преступник был убит. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Telegram.

По словам господина Клименко, преступник оказал сопротивление при попытке задержания. Глава МВД подтвердил, что злоумышленник успел убить и ранить нескольких человек. Точные данные о жертвах полиция пока не приводит.

По данным украинских СМИ, житель Киева устроил пожар в своей квартире, после чего вышел на улицу в Голосеевском районе и начал расстреливать случайных прохожих. Затем преступник зашел в супермаркет и продолжил стрельбу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал в 17:58 мск, что в списках медиков было двое погибших и пятеро раненых, включая ребенка. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали о четверых погибших. В 18:17 мэр сообщил, что ранены 10 человек. Количество погибших уточняется.