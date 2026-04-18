Число жертв стрельбы в Киеве достигло пяти, ранены 15 человек

При стрельбе в Голосеевском районе Киева погибли, по предварительным данным, пять человек. Пострадали не менее 15 человек, сообщают местные власти.

По предварительным данным, местный житель устроил пожар в своей квартире, после чего вышел на улицу с огнестрельным оружием и начал стрелять в случайных прохожих. Затем мужчина зашел в супермаркет и открыл огонь по посетителям. Спецназ ликвидировал преступника во время штурма.

О гибели пяти человек сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского со ссылкой на данные МВД. Там отметили, что силовикам удалось спасти четырех заложников.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram уточнил данные об общем числе раненых: «Еще пятеро пострадавших в Голосеевском районе. До этого медики госпитализировали 10 раненых». Среди пострадавших есть ребенок.

Мотивы преступника пока неизвестны.