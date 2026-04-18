Кличко сообщил о нескольких погибших в результате стрельбы в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения украинских СМИ о стрельбе в Голосеевском районе города. Там, по предварительным данным, мужчина стрелял в прохожих на улице, а затем взял заложников в супермаркете.

«Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок», — написал мэр в Telegram-канале.

Он рассказал, что также пострадали несколько взрослых, есть погибшие. В следующем сообщении чиновник уточнил со ссылкой на медиков, что в списке погибших на данный момент — два человека, пострадали пятеро. По данным местных СМИ, погибли четыре человека.

Сейчас преступник находится в магазине, там «тоже раздаются выстрелы», добавил господин Кличко. На место прибыли силовики.