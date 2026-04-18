МИД Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

Новую дату ирано-американских переговоров можно будет назначить только после согласования предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде во время Анталийского дипломатического форума.

«Пока мы не договоримся о рамочных условиях, мы не можем назначить дату». — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Господин Хатибзаде сообщил, что во время встречи в Пакистане переговорщики достигли прогресса, но потом «максималистский подход другой стороны» помешал заключить соглашение. Замминистра пояснил, что если бы Тегеран согласился на условия Вашингтона, это исключило бы страну из системы международного права.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран передал через пакистанских посредников сообщение для США, в котором заявил о несогласии возобновлять переговоры на текущих условиях. Утром 18 апреля Иран объявил о возобновлении военного контроля над Ормузским проливом. Два коммерческих судна уже заявили об атаке со стороны иранских сил.