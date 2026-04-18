Tasnim: Иран уведомил США о нежелании продолжать переговоры

Власти Ирана пока не дали своего согласия на продолжение переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно публикации агентства, Тегеран не готов продолжать диалог из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом военной блокады Ормузского пролива и иранских портов и «чрезмерных требований американцев на переговорах».

«Иран подчеркивает, что отсутствие чрезмерных требований со стороны американцев является главным условием для продолжения переговоров, иначе Иран не будет тратить время на изнурительные и бесполезные переговоры», — указано в сообщении Tasnim. Агентство добавило, что такая позиция Тегерана была передана Вашингтону через посредника — Пакистан.

Reuters накануне сообщило со ссылкой на источник, что Иран якобы готов в ближайшие дни заключить предварительное соглашение с США и продлить режим прекращения огня. Сами иранские власти 17 апреля объявили о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на время действия текущего перемирия. Утром 18 апреля Тегеран заявил о восстановлении военного контроля в проливе из-за политики США.