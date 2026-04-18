Танкер сообщил об атаке катеров КСИР в Ормузском проливе

Экипаж коммерческого судна сообщил об атаке со стороны Ирана недалеко от побережья ОАЭ и Омана. Капитан танкера утверждает, что к судну приблизились два военных катера Корпуса стражей исламской революции и открыли огонь. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В сообщении указано, что инцидент произошел «в 20 морских милях к северо-востоку от Омана». Однако согласно опубликованной UKMTO карте, судно было атаковано практически на входе в Ормузский пролив.

Агентство Reuters со ссылкой на три источника пишет, что экипажи по меньшей мере двух торговых судов сообщили об обстрелах при попытке пересечь Ормузский пролив. Последствия атак на данный момент неизвестны.

Источники Reuters в судоходной отрасли заявили агентству, что несколько торговых судов в этом районе сообщили о получении радиосообщения от иранского флота — о том, что Ормузский пролив закрыт и что проход судов запрещен.

Утром 18 апреля Иран заявил, что отзывает прежнее соглашение, разрешавшее ограниченный коммерческий транзит через пролив. В Тегеране заявили о восстановлении военного контроля над морским коридором из-за действий США. По данным Tasnim, иранские власти через Пакистан передали Вашингтону сообщение о нежелании возобновлять переговоры, пока американская сторона не прекратит «пиратство» и не умерит свои требования.