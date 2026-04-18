На Крымском мосту увеличилась очередь со стороны Керчи

На подъездах к Крымскому мосту 18 апреля зафиксированы заторы. По данным оперативной информации, ситуация различается в зависимости от направления движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С утра движение было затруднено с обеих сторон, однако к 10:00 со стороны Краснодарского края затор удалось ликвидировать. В то же время со стороны Керчи очередь продолжила увеличиваться.

По состоянию на 13:00 перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани скопления автомобилей не наблюдается. Со стороны Керчи в очереди находились около 300 транспортных средств. Ориентировочное время ожидания составляло порядка одного часа.

К 14:00 ситуация практически не изменилась. Со стороны Тамани проезд оставался свободным, тогда как со стороны Керчи количество автомобилей в очереди увеличилось до 305. Время ожидания сохранялось на уровне около одного часа.

Актуальная информация о загруженности подъездов к мосту публикуется в специализированном канале Крымского моста. Водителям рекомендуется учитывать текущую дорожную обстановку при планировании маршрута и закладывать дополнительное время на прохождение досмотра.

Ранее автотуристам напомнили о правилах прохождения контрольных процедур перед въездом на мост, а также о необходимости соблюдения требований безопасности.

Кроме того, Министерство транспорта РФ информировало о возможности альтернативного маршрута через трассу Р-280 «Новороссия», которая соединяет ряд регионов юга России с Крымом. Маршрут может использоваться как в сторону полуострова, так и при обратном движении.

Мария Удовик