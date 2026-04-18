В ДТП с автобусом в Забайкалье погиб пассажир, госпитализированы 14 человек
В Забайкалье госпитализировали водителя и 13 пассажиров автобуса, перевернувшегося на трассе Чита — Забайкальск. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения», — уточнили в ведомстве.
Согласно сообщению, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В автобусе перевозили граждан Китая, подтвердили в полиции.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в ДТП погиб водитель. По информации министерства по планированию и развитию региона, автобус вез в Читу туристов из Маньчжурии.