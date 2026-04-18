Лавров усомнился в намерении Украины возобновить транзит нефти по «Дружбе» к маю

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Украины во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба». По мнению главы МИД, Киев будет обманывать Европу заявлениями о повреждении объекта. Заявление прозвучало на Анталийском дипломатическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«(Президент Украины Владимир) Зеленский его (нефтепровод) так и не открыл до сих пор, и он будет врать — у меня нет сомнения, — что нефтепровод поврежден», — сказал глава МИД РФ (цитата по ТАСС). Он напомнил, что «эта история тянется уже два месяца».

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» был остановлен 27 января. Украина заявила об ударе российского БПЛА по инфраструктуре нефтепровода. Венгерский премьер Орбан перед парламентскими выборами заявлял, что Киев восстановит работу «Дружбы» сразу после его победы его партии. В итоге победила оппозиционная партия Петера Мадьяра, и будущий премьер Венгрии заявил, что ожидает запуска транзита к маю. О намерении завершить ремонт трубопровода до конца апреля заявили и сами украинские власти. Власти Словакии объявили о намерении блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, пока не получат гарантий возобновления работы нефтепровода.