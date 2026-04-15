Мадьяр: Венгрия рассчитывает на возобновление работы «Дружбы» до конца апреля

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт рассчитывает на восстановление прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца апреля.

«Все надеются, что нефтепровод "Дружба" перезапустят к концу апреля, — сказал господин Мадьяр (цитата по "Интерфакс"). — Но даже тогда потребуется некоторое время на восполнение истраченных резервов».

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Украина заявила об ударе российского БПЛА по инфраструктуре нефтепровода. Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что Украина восстановит работу «Дружбы» сразу после венгерских парламентских выборов. Он указывал при этом, что этот шаг Киева будет следствием победы его партии. Украинские власти накануне заявили, что ремонт поврежденного участка нефтепровода могут завершить к концу месяца.