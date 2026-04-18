Почти 1,9 млн туристов посетили Сочи в зимнем сезоне

В Сочи подвели итоги зимнего туристического сезона 2025/26. По данным городской администрации, за этот период курорт посетили около 1,9 млн человек.

Средняя загрузка гостиниц и средств размещения составила 67,5%. Несмотря на то что старт горнолыжного сезона из-за теплой погоды сместился почти на 10 дней и начался в конце декабря, туристический поток оставался стабильным на протяжении всего периода.

Гостям горных курортов были доступны более 173 км трасс различной сложности, а также 64 канатные дороги. Как отмечают в администрации, сезон катания в Сочи еще продолжается: на отдельных склонах он продлится как минимум до завершения майских праздничных дней.

На курорте «Роза Хутор» сезон длился с 29 декабря по 12 апреля. За это время его посетили более 570 тыс. человек, а средняя загрузка отелей достигла 70%. Для отдыхающих функционировали 52 трассы общей протяженностью 105 км. До конца апреля на курорте проводятся плановые работы на канатных дорогах, при этом продолжает работу подъемник «Стрела» протяженностью 3,8 км.

На курорте «Газпром Поляна» сезон продлится до 30 апреля. К настоящему времени его посетили около 400 тыс. туристов. Для гостей доступны 40 трасс и 19 канатных дорог, а также организовано катание на беговых лыжах.

Курорт «Красная Поляна» планирует завершить сезон 9 мая. По оценкам, количество гостей будет сопоставимо с показателями прошлого года. Благодаря особенностям отдельных зон катание здесь возможно и в более поздние сроки.

Мария Удовик