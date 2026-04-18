В Туапсе ведутся работы по восстановлению после ночной атаки дронов

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь на 16 апреля. На месте задействованы специалисты экстренных служб, коммунальные бригады и добровольцы.

По информации главы округа Сергея Бойко, к работам подключились молодежные волонтеры. Общая численность задействованных в ликвидации последствий составляет 91 человек. В связи с ухудшением погодных условий особое внимание уделяется оперативной защите поврежденного жилья. В домах, где выбиты оконные конструкции и не завершены восстановительные работы, временно закрывают проемы защитными материалами.

Одновременно продолжается мониторинг состояния окружающей среды. По данным Роспотребнадзора, в Туапсе не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Лабораторные исследования проводятся на регулярной основе в различных точках города.

Ранее было ликвидировано открытое горение на территории морского терминала, где в результате атаки произошло возгорание технологического оборудования. В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий происшествия и приведению объекта в нормативное состояние.

Напомним, в результате атаки беспилотников в ночь на 16 апреля в Туапсинском округе погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из пострадавших была госпитализирована.

В муниципалитете действует режим чрезвычайной ситуации. По уточненной информации, повреждения получили 52 частных дома и восемь многоквартирных жилых зданий. Также пострадали три социально значимых объекта, включая учреждения образования.

Специалисты продолжают обследование жилого фонда, оценку ущерба и проведение восстановительных работ. Ситуация остается на контроле органов власти и профильных ведомств.

