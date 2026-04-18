Возгорание на нефтебазе в Тихорецке ликвидировали

В Краснодарском крае ликвидировано возгорание на территории нефтебазы в Тихорецке, возникшее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации ведомства, пожар произошел в ночь на 18 апреля. К его ликвидации были привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения экстренных служб. Работы велись до полного устранения очагов горения.

Как уточняется, в результате происшествия пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Ситуация на объекте стабилизирована, угрозы распространения огня не зафиксировано.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 18 апреля средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 258 беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, дроны были нейтрализованы над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, а также над рядом других регионов страны.

Также ранее в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность, которая впоследствии была отменена. В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на распространение информации об атаках БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах дислокации военных и стратегических объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные штрафы: для граждан — до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб., а при повторных нарушениях санкции могут быть ужесточены.

В предыдущие недели в районе Тихорецка уже фиксировались аналогичные инциденты. В частности, в марте возгорания на территории нефтебазы происходили после падения обломков беспилотников. Тогда пожары были оперативно ликвидированы силами экстренных служб.

Ситуация в регионе находится на контроле профильных ведомств, продолжается мониторинг объектов инфраструктуры и обеспечение их безопасности.

Мария Удовик