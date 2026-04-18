В Краснодаре росгвардейцы обследуют кладбища перед Радоницей

В Краснодаре сотрудники Росгвардии приступили к обследованию кладбищ в преддверии Дня поминовения усопших. Работы проводятся с участием специалистов-взрывотехников, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

По информации регионального управления ведомства, проверки начались заранее и продлятся до наступления Радоницы. Аналогичные мероприятия предусмотрены и на территории Сочи. Основная задача — обеспечение безопасности граждан в местах массового посещения.

Для поддержания общественного порядка в период проведения памятных мероприятий планируется задействовать около 150 сотрудников и военнослужащих. Дополнительно на улицах городов и населенных пунктов Краснодарского края ежедневно несут службу порядка 170 нарядов вневедомственной охраны.

Отмечается, что усиленные меры безопасности вводятся ежегодно в связи с увеличением числа посетителей кладбищ в дни поминовения. Комплекс мероприятий включает не только обследование территорий, но и организацию патрулирования прилегающих зон.

Ранее сообщалось, что на Славянском и Новом городском кладбищах Краснодара в период с 18 по 21 апреля будет изменена схема движения транспорта. В указанные дни на подъездах к кладбищам введут одностороннее движение для оптимизации транспортных потоков и предотвращения заторов.

Радоница является традиционным днем поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи. В Краснодарском крае этот день установлен как нерабочий праздничный до 2053 года. При совпадении с выходным днем перенос не осуществляется.

В 2026 году Радоница приходится на 21 апреля. Власти региона призывают жителей соблюдать меры безопасности и учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Мария Удовик