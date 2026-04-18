В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Как уточняется, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме, выполняя прием и отправку рейсов в установленное расписанием время.

По данным ведомства, ограничения действовали в течение нескольких часов — с 22:09 17 апреля до 04:34 18 апреля. С учетом установленного режима работы аэропорта с 08:00 до 23:00 введенные меры не оказали влияния на расписание полетов.

Пассажирам рекомендуется продолжать отслеживать информацию о статусе рейсов через официальные каналы авиаперевозчиков и аэропорта, а также ориентироваться на объявления в терминале.

Ранее в Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность, которая впоследствии была отменена. В Минобороны сообщили, что в ночь на 18 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, цели были нейтрализованы над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, а также над рядом других регионов страны.

Кроме того, в оперативных службах региона сообщали о возгорании на территории нефтебазы в Тихорецке. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 224 человека и 56 единиц техники, включая подразделения МЧС.

Ситуация в регионе остается под контролем профильных ведомств, экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Мария Удовик