Власти предупредили об угрозе БПЛА в Туапсинском районе

На территории Туапсинского муниципального округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение адресовано жителям и гостям муниципалитета в связи с возможным включением системы оповещения.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При активации сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. В случае нахождения в помещении следует избегать приближения к окнам и укрываться в помещениях без окон — таких как коридоры, ванные комнаты, санузлы или кладовые. Также рекомендуется выбирать помещения, окна которых не выходят в сторону моря.

Находящимся на улице рекомендуется незамедлительно укрыться в цокольных этажах зданий, подземных переходах или на парковках. При этом подчеркивается, что использование автомобилей в качестве укрытия не допускается. Кроме того, не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Жителям предписано сохранять спокойствие и ожидать официального сигнала об отмене угрозы. Сообщается, что сигнал будет снят после стабилизации обстановки.

Ранее в Туапсинском округе уже фиксировались последствия атаки беспилотных летательных аппаратов. По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, в результате инцидента, произошедшего в ночь на 16 апреля, повреждения получили около 60 объектов, включая частные домовладения, многоквартирные здания и социальные учреждения.

По уточненным данным, зафиксированы повреждения 52 частных домов и восьми многоквартирных жилых домов. Кроме того, пострадали три социально значимых объекта. На текущий момент специалисты продолжают обследование территории, включая жилой фонд и элементы городской инфраструктуры.

К настоящему времени обследованы 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Власти поставили задачу завершить подомовые обходы в кратчайшие сроки. При этом отмечается, что количество поврежденных объектов может увеличиваться по мере поступления новых обращений от жителей.

В ходе проверки установлено, что пять частных домов полностью утрачены. Для ликвидации последствий задействованы значительные силы: в работах участвуют 285 человек и 71 единица техники.

В муниципалитете продолжает функционировать пункт временного размещения на базе школы №6. Часть пострадавших размещена в гостиницах. Власти заявляют о готовности обеспечить временным жильем всех нуждающихся, включая предоставление помещений из маневренного фонда.

Параллельно проводится оценка состояния городской инфраструктуры. Специалисты формируют сметную документацию для проведения восстановительных работ с целью оперативного устранения последствий.

Также ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников погибли два человека, включая несовершеннолетнюю. Еще пять человек получили ранения, одна из пострадавших была госпитализирована. В районе морского порта зафиксировано возгорание технологического оборудования. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, на месте продолжают работать экстренные службы.

