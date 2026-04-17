Трамп заявил о согласии Ирана прекратить обогащать уран

Иран согласился прекратить обогащение урана, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NewsNation. На вопрос о том, удивлен ли он уступке, президент ответил, что не удивляется ничему.

Незадолго до сообщения телеканала господин Трамп опубликовал серию постов в Truth Social, в которых раскрыл подробности мирным переговоров с Ираном. Например, он написал, что Тегеран согласился передать США все ядерные материалы, которые остались на объектах, подвергшихся ударам бомбардировщиков B-2 в июне 2025 года. Другой пост посвящен тому, что стороны достигли договоренности об отсутствии каких-либо взаимных финансовых претензий: «Никакие деньги не будут переходить из рук в руки — ни в каком виде и ни в какой форме»,— написал он. Ормузский пролив полностью открыт для международного судоходства, однако морская блокада в отношении Ирана будет действовать до тех пор, пока стороны не заключат сделку, также уверил президент.

«Процесс (мирного урегулирования.— "Ъ") должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано»,— написал Дональд Трамп.

Отказ от обогащения урана — это одно из основных требований США к властям Исламской Республики. В прошлом году американские власти заявляли, что не выступают против гражданской ядерной программы Ирана, но хотят, чтобы она основывалась на импорте необходимых ресурсов. В феврале этого года Вашингтон был готов согласиться на то, чтобы Тегеран перезапустил один реактор для «обогащения низкого уровня в медицинских целях», сообщало Reuters. Тегеран до последнего времени требования США отклонял.