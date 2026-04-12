Reuters перечислил разногласия США и Ирана во время переговоров

Иран отклонил требование США полностью прекратить обогащение урана, демонтировать все основные объекты для его обогащения и вывести из страны высокообогащенное вещество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский источник.

По словам собеседника Reuters, Иран также отказался прекратить финансирование палестинского движения «Хамас», ливанской группировки «Хезболла» и хуситов. Тегеран отклонил требование полностью открыть Ормузский пролив, добавил источник агентства.

Кроме того, стороны не смогли согласовать объем иранских активов, которые должны разморозить США, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил о провале переговоров с Ираном в Пакистане. По его словам, сторонам не удалось достичь компромисса по иранской ядерной программе. Американский президент объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США.

О развитии событий — в материале «Ъ» «Исламабад отложенного действия».