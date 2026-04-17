Трамп: Иран согласился больше никогда не закрывать Ормузский пролив

Власти Ирана согласились больше никогда не перекрывать Ормузский пролив, утверждает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Сегодня Иран объявил об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

По словам президента США, Иран также деактивирует морские мины. «Иран при помощи США убрал или убирает все морские мины»,— написал Дональд Трамп.

Президент США также утверждает, что после открытия пролива получил звонок от НАТО с предложением помощи, но отказался. «Я сказал им держаться подальше от пролива, если только они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда»,— написал Дональд Трамп, назвав альянс бесполезным и «бумажным тигром».

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в ночь на 17 апреля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на юге Ливана 3 марта. Израильская сторона обвинила действующее там движение «Хезболла» в поддержке Ирана.