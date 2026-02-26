WSJ узнала о требованиях США к Ирану на переговорах в Женеве

В список требований делегации США к Ирану на переговорах в Женеве вошли пункты о ликвидации ядерных объектов и передаче всех запасов обогащенного урана под американский контроль. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Речь идет о ликвидации трех ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вашингтон также предлагает Тегерану минимальное смягчение санкций с возможными послаблениями в дальнейшем, пишет газета. США настаивают на нулевом обогащении урана, однако их переговорщики готовы обсудить перезапуск реактора в Тегеране для «обогащения низкого уровня в медицинских целях».

Американская сторона настаивает на том, чтобы сделка была бессрочной. По данным WSJ, Иран допускает многолетнюю приостановку обогащения урана или его переработку через арабо-иранский консорциум — так у США появится механизм дополнительного контроля.

Сегодня в Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Предыдущая встреча делегаций прошла в этом городе 17 февраля. По итогам встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны достигли соглашения по основным вопросам и готовы сосредоточиться на деталях потенциальной сделки.