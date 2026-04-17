Британский разведывательный самолет заметили у берегов Крыма

Разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи побережья Крыма. Как пишет «РИА Новости», борт выполнял разведывательную миссию в международной зоне, не нарушая границы Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный Русский музей Фото: Государственный Русский музей

Согласно данным источников, самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон, расположенной на территории Великобритании, после чего проследовал через европейское воздушное пространство и вошел в зону Румынии. Далее маршрут полета пролегал в направлении акватории Черного моря, где воздушное судно продолжило движение вдоль побережья Крымского полуострова.

Отмечается, что подобные полеты разведывательной авиации в данном регионе носят регулярный характер. Самолеты данного типа используются для сбора и анализа радиотехнической и иной информации в рамках разведывательных задач.

Ранее в этом же районе был замечен разведывательный самолет Соединенных Штатов Америки, который на момент фиксации продолжал выполнение полета. Таким образом, активность разведывательной авиации иностранных государств в акватории Черного моря сохраняется.

Также сообщается, что в декабре аналогичный самолет ВВС Великобритании выполнял полет в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание осуществляют российские специалисты. По имеющейся информации, вход в соответствующий сектор воздушного пространства не был предварительно согласован, что квалифицируется как нарушение установленного порядка использования воздушного пространства.

В результате той ситуации гражданский рейс, следовавший по маршруту Стамбул — Москва, был вынужден изменить параметры полета и набрать дополнительную высоту. Этот эпизод стал одним из случаев, когда действия разведывательной авиации оказали влияние на организацию гражданских авиаперевозок.

Мария Удовик