Суд начал слушать дело по иску ГП к главе Нотариальной палаты края

Октябрьский суд Краснодара приступил к слушаниям по антикоррупционному делу об обращении взыскания в доход РФ имущества президента Нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой и членов ее семьи. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Волкодав Фото: Михаил Волкодав

Генпрокуратура требует обратить в доход государства принадлежащее Галине Черновой имущество, ссылаясь на нарушение ею антикоррупционных ограничений.

По версии прокуратуры, Галина Чернова содействовала своему бывшему супругу — экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову — в сокрытии незаконно приобретенных активов. В материалах дела утверждается, что для оформления сделок использовались подложные документы, включая паспорта на вымышленные имена.

Ответчиками по иску также заявлены дочери Черновых — Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель, а некоторые другие нотариусы, которым вменяются незаконные действия.

Ранее сообщалось, что отдельно в иске ставится вопрос о лишении Галины Черновой права на осуществление нотариальной деятельности. Кроме того, в отношении Анастасии Шепель Высшая квалификационная коллегия судей России ранее дала согласие на проведение антикоррупционной проверки.

Представитель семьи Черновых заявил, что его доверители не признают иск. Также он попросил изменить обеспечительные меры, примененные к ним, так как, по мнению ответчиков, по делу арестован чрезмерно большой объем имущества. Помимо этого, так как Анастасия Шепель является судьей и обладает специальным иммунитетом, юрист попросил дело в отношении нее прекратить.

Представители других нотариусов заявили о том, что их доверители не имеют отношения к вменяемым им коррупционным нарушениям.

Также истцы заявили о необходимости привлечения в дело Александра Чернова, если требования к истцам связаны и с его деятельностью.

В удовлетворении всех ходатайств истцам было отказано. Суд постановил подготовку дела к рассмотрению завершить и назначил рассмотрение по существу на 24 апреля.

Михаил Волкодав