В Краснодаре суд приступил к слушаниям по иску ГП к экс-губернатору Ростовской области Чубу

Октябрьский суд Краснодара в пятницу провел предварительные слушания по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и его заместителю Ивану Станиславову. В процесс оказался вовлечен также краснодарский девелопер, который два года назад приобрел ипподром в Ростове-на-Дону, изымаемый сейчас надзорным ведомством в доход РФ в связи с предполагаемыми незаконными действиями старого ростовского руководства. В рамках подготовки дела суд рассмотрел ходатайства сторон и назначил дату рассмотрения дела по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для иска стали выводы надзорного ведомства о том, что ввиду предполагаемых нарушений бывшего руководства области из госсобственности в начале 2000-х выбыл один из старейших на юге России ипподромов — в Ростове-на Дону. Прокуратура утверждает, что он за бесценок отошел основателю одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны «Юг Руси» Сергею Кислову.

Кроме членов семей бывших чиновников и господина Кислова, в дело привлечены компании, сейчас владеющие объектами, ранее входящими в состав имущества ипподрома и выкупленные в 2024 году краснодарским холдингом «Элиас Групп», а также сам глава холдинга Борис Юнанов.

По версии Генпрокуратуры, ипподром выбыл из госсобственности в результате коррупционных действий тогдашних руководителей региона, имущество ушло через банкротную процедуру без согласия государства по цене, далекой от рыночной. А после начала СВО приобретатель Сергей Кислов продал юрлица, владеющие ипподромом «Элиас Групп». Сейчас надзорное ведомство, требуя изъятия долей этих юрлиц, заявляет, что краснодарский холдинг является профессиональным участником рынка, а следовательно, должен был знать о коррупционных нарушениях, совершенных при отчуждении ипподрома.

Федеральный судья Игорь Чабан начал слушания дела в пятницу с заявления о том, что является однокурсником главы “Элиас Групп” Бориса Юнанова. На это ряд ответчиков заявили ему отвод, отметив при этом, что ранее по другому делу это обстоятельство уже становилось причиной отвода. Представители Генпрокуратуры возражали, не усмотрев в ситуации процессуальных нарушений. С прокурорами согласился и суд. Он отказал в заявлении об отводе и продолжил рассматривать иск.

В рамках подготовки к рассмотрению дела стороны заявили еще ряд ходатайств: о привлечении в процесс дополнительно других участников (еще 19 компаний), а также о необходимости ознакомления с материалами иска прокуратуры, содержащими несколько тысяч страниц. Однако суд отказал ответчикам в отложении слушаний в рамках предварительного заседания, определил, что дело готово к рассмотрению по существу и назначил заседание на 29 апреля.

Представитель Бориса Юнанова адвокат Даниил Владимиров считает предъявление иска к “Элиас групп” и господину Юнанову ошибочным. Он отмечает, что подобные требования можно предъявлять только к тем лицам, которые знали, что спорное имущество было приобретено на «незаконные» доходы коррупционеров. Однако ни упомянутые в иске компании, ни их бенефициар никогда не взаимодействовали с должностными лицами Ростовской области, которым вменяют нарушения антикоррупционного законодательства, ни в какие коррупционные схемы не вступали, не знали и не могли знать о событиях 2001 года и отношениях между указанными лицами, заявил юрист.

Также ответчики заявляют, что согласие государства на отчуждение ипподрома не требовалось, так как оно происходило не в рамках приватизации, а в ходе банкротной процедуры, проходившей под контролем суда. Конечный же владелец, “Элиас групп», приобрел актив по рыночной цене.

“Ранее к предпринимателям, являющимся добросовестными приобретателями, ведущими законный бизнес, имеющими четкую прогосударственную позицию, оказывающие активную помощь в проведении СВО, являющимися крупными благотворителями и меценатами, не предъявлялись требования об изъятии имущества, которое никогда не находилось во владении государственных служащих”,— заявили в компании.

Михаил Волкодав