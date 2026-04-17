Бастрыкин поручил отчитаться по делу о гибели спортсмена в Сочи

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовных дел, связанных со смертью и исчезновением людей на территории Краснодарского края. Соответствующее поручение было дано руководителю регионального управления ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для дополнительного контроля со стороны федерального центра стало обсуждение на телевидении обстоятельств гибели 30-летнего спортсмена из Чувашии, тело которого было обнаружено в 2023 году на побережье в Адлерском районе Сочи. Родственники погибшего выразили несогласие с выводами следствия, согласно которым произошедшее квалифицируется как несчастный случай. По их мнению, смерть могла носить криминальный характер.

В рамках поручения требуется представить подробную информацию о ходе расследования, предпринятых процессуальных мерах, а также анализ материалов, прозвучавших в телеэфире. Отчет должен включать данные о текущем статусе дела и основаниях принятых решений.

Кроме того, в числе рассматриваемых эпизодов — аналогичный случай, произошедший в 2021 году на том же участке побережья, где также было обнаружено тело мужчины. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Отдельное внимание уделяется делу о безвестном исчезновении 17-летней девушки в Сочи, по которому также ведется уголовное расследование.

По информации ведомства, проверка по факту исчезновения мужчины ранее уже проводилась, однако окончательные процессуальные решения по данному эпизоду пока не приняты. В связи с этим поручено актуализировать сведения и доложить о результатах дополнительной работы.

Мария Удовик