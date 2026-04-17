В Сочи начали проверять коммерческие объекты на соблюдение требований по отходам

В Сочи начата системная проверка коммерческих объектов на предмет соблюдения требований по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мониторинг проводится по инициативе администрации города с участием межведомственной рабочей группы. Основное внимание уделяется наличию действующих договоров на вывоз мусора и соблюдению установленных норм благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первые выездные мероприятия уже состоялись на территории Хостинского района, где специалисты обследовали ряд организаций, осуществляющих коммерческую деятельность. В ходе проверок анализируется не только факт заключения договоров на вывоз отходов, но и соответствие параметров накопления мусора фактической нагрузке. В частности, учитываются объемы образования отходов, вместимость контейнерных площадок, а также графики их обслуживания.

Как отмечается, наличие договора на вывоз отходов является обязательным условием для функционирования любого коммерческого объекта. Это требование рассматривается наравне с обеспечением доступной среды и соблюдением правил благоустройства городской территории. Отсутствие действующего соглашения либо его просрочка рассматриваются как нарушение действующих норм.

По данным администрации, в случае выявления организаций, не оформивших необходимые договорные отношения с региональным оператором, либо допустивших их истечение, материалы направляются для дальнейшего разбирательства. В таких ситуациях предусмотрено обращение в судебные инстанции с целью понуждения к исполнению обязательств.

К настоящему времени рабочими группами проверено порядка 100 коммерческих объектов. Контрольные мероприятия продолжаются и будут охватывать новые территории курорта. Работа проводится в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на инфраструктуру значительно возрастает.

В администрации подчеркивают, что соблюдение санитарных требований и своевременный вывоз отходов являются важным условием обеспечения благоприятной городской среды. Это напрямую влияет на качество пребывания как жителей, так и гостей курорта, особенно в период увеличенного туристического потока.

Мария Удовик