В Сочи временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий ко Дню Победы

В Сочи в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будут действовать временные ограничения движения транспорта. Изменения коснутся ряда участков улично-дорожной сети и будут вводиться поэтапно в зависимости от графика проведения мероприятий.

Согласно установленному расписанию, с 08:00 5 мая до 20:00 10 мая будет закрыт проезд на площадь перед Зимним театром. В отдельные дни предусмотрены ограничения на ключевых участках центральной части города. Так, 7 мая с 07:00 до 23:00, а также 9 мая с 16:00 до 23:00 движение будет перекрыто по улице Театральной на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Черноморской.

Дополнительно 8 мая с 07:00 до 09:00 будет ограничено движение по переулку Ривьерскому — от улицы Егорова до памятника «Подвиг во имя жизни». В период с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая перекрытия затронут сразу несколько участков, включая улицу Севастопольскую, улицу Тоннельную, а также улицу Интернациональную.

В День Победы, 9 мая, с 06:00 до 23:00 будет ограничено движение по улице Ромашек — от улицы Ленина до Приморской набережной в районе пляжа «Лазурь».

Помимо полного перекрытия отдельных участков предусмотрены изменения схем движения. В разные периоды будет организовано одностороннее движение по улице Театральной (проезд за Зимним театром), а также введено двустороннее движение на улице Черноморской на определенном участке.

Кроме того, с 20:00 8 мая до 12:00 9 мая ограничения затронут участок улицы Бестужева от одноименного переулка до улицы Интернациональной.

Ограничения вводятся на время проведения праздничных мероприятий и направлены на обеспечение безопасности, а также организацию движения транспорта в условиях массового пребывания людей.

Мария Удовик