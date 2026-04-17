Встречаемся до матча: T2 откроет бренд-зону для болельщиков футбольного клуба «Краснодар»

Т2 развернет яркое пространство для отдыха и развлечений в дни проведения домашних матчей ФК «Краснодар». В апреле и мае в специальной бренд-зоне болельщики смогут комфортно отдохнуть, зарядить гаджеты, поучаствовать в спортивных интерактивах, а также получить подарки.

Фото: пресс-служба T2

T2 последовательно интегрируется в культурные и городские события, поддерживая активный образ жизни своих абонентов. В дни проведения трех матчей футбольного клуба «Краснодар» оператор развернет перед домашним стадионом команды фирменную бренд-зону – пространство, где каждый желающий сможет провести время в комфортной обстановке перед играми «быков».

Площадка будет работать 19 апреля перед матчем «Краснодар» – «Балтика» с 14:30 до 19:30, 26 апреля до встречи «Краснодара» с «Динамо» Махачкала с 12:00 до 17:00, а также 17 мая перед игрой «Краснодар» – «Оренбург» с 13:00 до 18:00.

Ключевыми элементами работы пространства станут разнообразные спортивные активности, за участие в которых болельщики получат подарки. Гости смогут продемонстрировать точность и скорость владения мячом на скиллс-арене, а также провести собственный футбольный матч на геймерской приставке, в классическом настольном футболе и сабсоккере, где управлять мячом придется под столом. Для посетителей с детьми и всех, кто хочет добавить ярких эмоций, будут работать зоны с бесплатной розовой сладкой ватой и аквагримом. Отдельное внимание займет фотозона с большим футбольным мячом в фирменных цветах T2. Это пространство станет эффектным фоном для снимков и публикаций в социальных сетях.

T2 позаботилась как о досуге болельщиков, так и о их комфорте. Фирменное пространство оборудуют мягкими пуфами, шезлонгами и станциями для подзарядки гаджетов. Дополнительно на площадке будут работать консультанты оператора: каждый желающий сможет узнать больше об услугах связи и оформить специальный тариф для болельщиков с безлимитным интернетом и звонками внутри сети T2, дополнительными минутами на номера других операторов и пакетом SMS.

Креативные интеграции стали продолжением сотрудничества между T2 и футбольным клубом «Краснодар», которое было подписано в июле 2025 года. Ранее в рамках соглашения оператор в кратчайшие сроки обеспечил indoorпокрытие на домашнем стадионе команды и усилил сеть в парке «Краснодар». Помимо технических улучшений было проведено множество активностей для болельщиков в период матчей сезона 2025/26: для абонентов T2 в рамках программы лояльности «Больше» действовали скидки на покупку абонементов, а во время домашних игр команды зрители могли выиграть золотой номер с премиальными тарифами оператора. Cейчас клиентам компании доступно специальное предложение на покупку фирменной атрибутики «быков» в салонах связи T2 и официальных магазинах футбольного клуба.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Футбол – это не только игра, но и особая атмосфера, которая объединяет тысячи людей. В T2 мы стремимся быть частью таких моментов, делать их еще ярче и комфортнее для всех жителей и гостей города. Развивать этот подход нам помогает сотрудничество с ФК «Краснодар», в рамках которого мы улучшаем сеть на клубных объектах и предлагаем болельщикам специальные условия, выходящие за рамки телекома. Новая площадка от T2 логично продолжает нашу стратегию заботы о клиенте: здесь продумана каждая деталь, чтобы гости могли не просто провести время перед матчем, а настроиться на игру, разделить эмоции с теми, кто близок им по духу, и получить массу ярких впечатлений».

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте msk.t2.ru

krasnodar.t2.ru

ООО «Т2 Мобайл»