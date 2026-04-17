В Дагестане задержали экс-главу госжилинспекции по подозрению в махинациях

Правоохранители задержали Сергея Касьянова, бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Следственный комитет по республике возбудил против него уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Сергей Касьянов возглавлял инспекцию с декабря 2021 года, а в июне 2025-го глава республики Сергей Меликов освободил его от должности по истечении срочного контракта.

Сергей Касьянов с октября 2024-го по март 2025 года поручил подчиненному составить и подписать фальшивые акты списания имущества ГЖИ. Инспекция либо сохранила эти активы, либо сотрудники похитили их, что нанесло государству ущерб свыше 700 тыс. рублей. Сотрудники МВД и УФСБ по Дагестану вскрыли схему в ходе совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев первым сообщил о задержании в своем Telegram-канале вечером 16 апреля. Он отметил, что следствие интересуется и бухгалтером инспекции. Официально СК РФ подтвердил инцидент утром 17 апреля, заявив о задержании подозреваемого и рассмотрении меры пресечения.

Сергей Касьянов пришел в ГЖИ врио руководителя 28 декабря 2021 года и курировал контроль за тысячами многоквартирных домов, перерасчеты коммунальных платежей на миллиарды рублей и проверки управляющих компаний. В 2024–2025 годах инспекция выявила нарушения у десятков УК, но увольнение Сергея Касьянова 24 июня 2025 года вызвало вопросы в СМИ из-за его внезапности. Теперь следствие анализирует всю деятельность ГЖИ за последние годы.

ГЖИ ежегодно проверяла свыше 5 тыс. объектов и возвращала гражданам миллионы рублей переплат. Расследование продолжается, возможны новые фигуранты из числа сотрудников инспекции.

Станислав Маслаков