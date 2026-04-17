ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в матче ЦСКА — «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочным решение арбитра назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Соответствующее заключение опубликовано на официальном сайте РФС.

Встреча состоялась 12 апреля и завершилась победой «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит с одиннадцатиметрового удара, назначенного после просмотра эпизода с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Позднее представители московского клуба инициировали обращение в комиссию для оценки спорных судейских решений.

По итогам рассмотрения эпизода комиссия установила, что контакт между игроками, ставший основанием для назначения пенальти, не являлся нарушением правил. В решении отмечается, что один из футболистов наступил на ногу сопернику, однако данный эпизод не повлиял на развитие игровой ситуации, поскольку мячом владел другой игрок обороняющейся команды. Таким образом, вмешательство VAR признано необоснованным, а последующее назначение пенальти — ошибочным.

Кроме того, комиссия рассмотрела ряд других эпизодов матчей Российской премьер-лиги и Кубка России. В частности, признано правомерным решение арбитра не удалять игрока казанского «Рубина» Егора Тесленко в матче с «Оренбургом». Нарушение было квалифицировано как безрассудное, но не требующее удаления.

Также подтверждена корректность решения не удалять другого игрока «Рубина» Мирлинда Даку за действия в ответ на провокацию соперника. Комиссия сочла, что в данном эпизоде имело место неспортивное поведение без применения чрезмерной силы.

Отдельно отмечено решение арбитра в матче Кубка России между «Краснодаром» и московским «Динамо». Судья не стал удалять игрока краснодарской команды Валентина Пальцева за нарушение, поскольку оно не лишало соперника явной возможности забить мяч. Данное решение также признано соответствующим правилам.

Экспертно-судейская комиссия подчеркнула, что оценка спорных эпизодов проводится на основании действующих правил игры и анализа видеоматериалов, а вынесенные решения направлены на повышение качества судейства и единообразие трактовки игровых ситуаций.

Мария Удовик