В Оренбуржье у стрелявшего в полицейских были долги за коммуналку и неоплаченный кредит

Сергей Басалаев, убивший одного полицейского и ранивший трех других силовиков в Оренбургской области, имеет задолженность за коммунальные услуги. Также у него неоплаченный кредит и шесть штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В связи с долгами в отношении Сергея Басалаева неоднократно возбуждались исполнительные производства. Но взыскать недоимки с должника не получалось, так как установить местонахождение неплательщика либо его имущества не удавалось.

По данным базы, Сергей Басалаев является индивидуальным предпринимателем. Ранее он руководил в Новотроицке ООО «Бард» (ликвидировано по решению ФНС), которое занималось ремонтом предметов личного потребления и бытовых товаров. Кроме того, предприниматель торговал на рынке.

В четверг, 16 апреля, Сергей Басалаев расстрелял из автоматического оружия четырех полицейских, которые приехали в Аккермановку в связи с сообщением о стрельбе в поселке. В результате погиб оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин, у которого остался четырехлетний ребенок. В четверг ему исполнилось 28 лет. Также были ранены трое других полицейских, сейчас они в больнице.

СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Сергей Басалаев скрылся, прихватив с собой автоматическое оружие. Силовики предполагают, что он находится в горной местности на востоке Оренбуржья. Подозреваемого ищут полиция и Росгвардия. У поселка Белошапка обнаружили грузовой автомобиль «ГАЗон», на котором перемещался подозреваемый.

Чиновники призвали местных жителей ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, где может находиться преступник, и не предпринимать попыток к его задержанию.

Георгий Портнов