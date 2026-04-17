В Оренбуржье обнаружен автомобиль стрелка в полицейских

Силовики обнаружили автомобиль объявленного в федеральный розыск Сергея Басалаева, который расстрелял четырех полицейских в Оренбуржье. Об этом сообщает администрация Новотроицка.

«Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, обнаружен в районе поселка Белошапка»,— говорится в сообщении.

Чиновники призвали местных жителей ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, где может находиться преступник, и не предпринимать попыток к его задержанию.

В четверг, 16 апреля, Сергей Басалаев открыл огонь из огнестрельного оружия по четырем полицейским, приехавшим задержать его в поселок Аккермановка. В результате стрельбы один силовик погиб, трое были ранены. Их госпитализировали. Поиски преступника продолжаются.

Георгий Портнов