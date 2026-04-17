С поверхности Черного моря собрали 28 тонн нефтесодержащей смеси

В Черном море усилили контроль за обстановкой с мазутными загрязнениями. В районе обнаружения нефтепродуктов обследовали 220 кв. м, с поверхности воды собрали порядка 28 т нефтесодержащей смеси. Об этом сообщил Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Пятно нефтепродуктов обнаружили на поверхности воды в районе Анапы 10 апреля. В работах по ликвидации ЧС задействованы более 1,1 тыс. человек и 205 единиц техники, подчеркнул Виталий Савельев. На участке обеспечена работа водолазной группы численностью 40 человек.

В период с 11 по 16 апреля на нескольких участках побережья Анапы фиксировались случаи выброса нефтепродуктов. В настоящее время места загрязнений локализованы, на береговой линии проводится очистка и вывоз загрязненного грунта. Согласно актуальным данным, собрано 247 т грунта, вывезено 229 т.

На заседании правительственной комиссии озвучили, что специалисты Морспасслужбы провели обследование районов крушения танкеров. Следов замазучивания в местах установки кофердамов, а также на поверхности воды не обнаружено. По предварительным данным, причиной мазутных загрязнений могла послужить атака БПЛА киевского режима по гражданскому судну. Официальная версия станет известна после проведения экспертизы собранных нефтепродуктов.

Всего с начала работ после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в зоне ЧС очистили более 3 тыс. км побережья. В Анапе продолжается подготовка к восстановлению песчаных пляжей. Работы по отсыпке дополнительного слоя песка будут проводиться по мере завершения очистки пляжей от новых выбросов нефтепродуктов.

София Моисеенко