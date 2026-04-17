Песков отверг предположения о неосведомленности Путина о ситуации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения «некоторых блогеров» о том, что Владимиру Путину не известно о происходящем в стране.

«Это не так. Путин — глава государства, и его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня»,— заверил господин Песков на брифинге.

Представитель президента добавил, что не видит больше смысла дискутировать о видеообращении Виктории Бони к Владимиру Путину. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать новый ролик блогера, в котором она благодарит правительство за внимание к ее словам о проблемах в России.

16 апреля Дмитрий Песков сказал, что российские власти видели видеообращение Виктории Бони к президенту, назвав его «достаточно популярным». Он отметил, что блогер «с большим интересом отметила эти вопросы» и затронула «весьма резонансные темы». По его словам, сейчас над ними «ведется большая работа».

В обращении к Владимиру Путину Виктория Боня предположила, что президент не знает о происходящем в стране. К заявлению присоединилась блогер Айза-Лилуна Ай. Обе они раскритиковали действия местных властей во время наводнений в Дагестане, изъятие скота у жителей Новосибирской области, разлив нефтепродуктов в Анапе и ограничения работы интернета.