Песков рассказал о реакции Кремля на видеообращение Виктории Бони

В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони, в котором она раскритиковала, в том числе, блокировки в Сети и предупредила о росте недовольства среди россиян. Российские власти и так ведут кропотливую работу по проблемным вопросам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели, оно (видеообращение.— "Ъ") достаточно популярное, действительно, очень много просмотров»,— сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что госпожа Боня «с большим интересом отметила эти вопросы» и затронула «весьма резонансные темы».

«Но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей,— добавил господин Песков.— Это все не оставлено без внимания».