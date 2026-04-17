«Люди могут отказаться от хорошей еды, но не от здоровья»

В первом квартале 2026 года спрос на размещение в российских санаториях снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в полтора-два раза превышает сокращение спроса на внутренний туризм в целом (4–5%). Среди основных причин падения эксперты называют высокую стоимость отдыха в здравницах (на 20–30% дороже классических отелей), снижение покупательной способности туристов, а также сокращение корпоративных заказов и восстановление выездного туризма. О том, как обстоят дела в лечебных учреждениях Сочи, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

«Я бы не стал говорить, что в целом падает спрос на санаторные услуги. На мой взгляд, корректнее говорить о перераспределении спроса. Снижается интерес к так называемым "бесплатным" санаториям. Хотя понятно, что бесплатных путевок нет, и за оздоровление всегда кто-то платит: либо сам человек, либо предприятие, либо ведомство. И вот именно корпоративный сегмент сейчас проседает.

Многие предприятия в ключевых отраслях — машиностроении, металлургии, угольной промышленности, автопроме — испытывают финансовые сложности. В такой ситуации они в первую очередь сокращают непрофильные расходы. К сожалению, расходы на санаторно-курортное лечение сотрудников часто попадают именно в эту категорию. В результате поток людей, за которых раньше платили работодатели или фонды, заметно сократился.

При этом частный, коммерческий спрос, наоборот, показывает небольшой рост — в пределах 4–6%. Это незначительная динамика, но она есть. Санатории, которые изначально ориентировались на самостоятельных клиентов и не зависели от корпоративных программ, сегодня чувствуют себя стабильно и не сталкиваются с проблемами загрузки. В то же время объекты, которые работают преимущественно с корпоративными и государственными заказами, фиксируют падение — в ряде случаев на 15–20% и более.

Важно понимать, что люди едут в санаторий не ради отдыха как такового. Речь идет о лечении и профилактике заболеваний. Поездки в санатории рекомендуют врачи — кардиологи, неврологи, урологи, гинекологи и другие специалисты. Это часть терапии, а не просто выбор досуга. Из-за того, что вопрос здоровья для людей стоит на первом месте, спрос на такие услуги сохраняется даже в сложных экономических условиях. Даже при ограниченном бюджете человек откажется от многих других расходов, даже от хорошей еды, но не от лечения, если оно необходимо. Это касается и медикаментов, и санаторно-курортных услуг. Именно поэтому мы не видим снижения цен в этом сегменте — наоборот, они стабильно растут.

Отдельно стоит отметить ценообразование в Сочи. Здесь стоимость лечения в санаториях значительно зависит от сезона. Например, зимой размещение с лечением может стоить около 10 тыс. руб. в сутки, а летом — уже около 18 тыс. руб. При этом разница обусловлена не медицинской составляющей, а сезонным фактором — близостью моря и высоким туристическим спросом. В других регионах такой выраженной сезонной надбавки, как правило, нет. В результате часть клиентов выбирает альтернативные направления — Сибирь, центральные регионы России, где стоимость ниже и нет ярко выраженной сезонности. Это тоже влияет на перераспределение спроса внутри рынка.

Если говорить о перспективах, то восстановление рынка напрямую зависит от общей экономической ситуации. Когда ключевые отрасли вернутся к росту, и у предприятий появятся ресурсы, корпоративный сегмент начнет восстанавливаться. Пока же главным риском остается общее замедление экономики и снижение промышленного производства».