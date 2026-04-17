Жители Кубани разместили около 4 тысяч объявлений на «Авито» для помощи Дагестану

Жители Краснодарского края разместили на «Авито» 3899 объявлений с хештегом #яПомогаю в рамках гуманитарной инициативы, направленной на поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. Кампания на платформе стартовала 3 апреля и продлится до 1 мая.

В рамках проекта пользователи могут публиковать объявления о безвозмездной передаче вещей, указывая символическую цену от 10 руб. и добавляя хештег #яПомогаю в названии. При этом сервис компенсирует доставку грузов в Дагестан, а для получателей стоимость пересылки составляет 1 руб.

Наиболее часто жители Кубани предлагают к передаче одежду, обувь и аксессуары (47%), детские вещи и обувь (36%), а также товары для детей и игрушки (6%). В свою очередь, в Дагестане наибольший спрос также приходится на эти категории: одежду и обувь (49%), детские товары (27%) и игрушки (11%).

По данным платформы, в рамках гуманитарной кампании в Дагестан уже доставлено 300 т питьевой воды, а также 17,6 т кормов для животных, предоставленных компанией Mars. Кроме того, организована доставка спецтехники, задействованной в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

