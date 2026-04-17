Кубань вошла в топ самых некурящих регионов РФ

Краснодарский край вошел в число регионов с наименьшей долей курящего населения в России по итогам февраля 2026 года. Согласно данным Минздрава РФ, на которые ссылается «РИА Новости», доля курящих жителей старше 18 лет в регионе составила 4,6%.

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, где показатель распространенности курения оказался на уровне 0,6%. В число регионов с низкой долей курящих также вошла Запорожская область (4,3% населения), а также Республика Ингушетия, Республика Дагестан и Санкт-Петербург.

Вячеслав Рыжков