Находящегося под домашним арестом мэра Бодайбо оштрафовали за нарушения при ремонте водопровода

Главу городского округа Бодайбо (Иркутская область) Алексея Ботвина привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера). Его обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. руб. за то, что в период ликвидации крупной коммунальной аварии в городе не был обеспечен должный контроль за подвозом воды и восстановительными работами, сообщает прокуратура региона.

В конце января этого года в Бодайбо из-за промерзания водовода остановилась работа четырех котельных, питающих около 200 домов. Без тепла и водоснабжения остались более 1,6 тыс. жителей. В начале февраля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, он действовал до 16 марта.

В ходе проверки прокуратуры было установлено, что администрация городского поселения не проводила должным образом мероприятия по защите территории и населения по его жизнеобеспечению во время действия режима ЧС. Кроме того, не был обеспечен надлежащий контроль за организацией подвоза воды в районы, а также проведением неотложных работ по устранению причин аварии и восстановлением тепло- и водоснабжения.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В начале марта Бодайбинский горсуд отправил под домашний арест до 26 апреля Алексея Ботвина. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

