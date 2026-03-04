Под домашний арест суд отправил главу Бодайбо по делу о превышении полномочий

Бодайбинский горсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 апреля главе Бодайбинского городского поселения Иркутской области Алексею Ботвину. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

Фото: Администрация города Бодайбо

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании Алексея Ботвина стало известно 27 февраля, после крупной коммунальной аварии в Бодайбо. 30 января в городе без отопления остались две школы и более 140 домов, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. По данным правоохранителей, авария произошла в результате «непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства». 6 февраля на территории населенного пункта был объявлен режим ЧС.

Согласно версии следствия, с декабря 2023-го по январь 2026 года Алексей Ботвин, зная об изношенности водоводов в городе, не инициировал ремонт коммуникаций. Ранее с соответствующим иском в суд обращалась областная прокуратура.

