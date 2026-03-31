В Бодайбо снова отключили воду и отопление

В Бодайбо Иркутской области из-за аварийной ситуации на сетях жители города остались без холодного водоснабжения. Информация об этом размещена в Telegram-канале администрации Бодайбинского района. Позднее в соцсетях администрации появилось еще одно сообщение — об аварии на котельной ЦОК 1, которая поставляет горячую воду и тепло в большинство многоквартирных домов.

Как сообщили «Ъ» в районной администрации, сотрудники МУП «Тепловодоканал» ищут место утечки на сетях холодного водоснабжения и восстанавливают работу теплоисточника. Информацию о подаче тепла, горячей и холодной воды в мэрии пообещали «позднее дополнительно опубликовать».

16 марта губернатор Приангарья Игорь Кобзев снял режим ЧС регионального характера в Бодайбо, введенный 6 февраля после крупной коммунальной аварии. Она случилась 30 января: из-за перемерзания водовода остановилась работа четырех котельных, питающих около 200 домов. Без тепла и водоснабжения остались более чем 1,6 тыс. жителей. Было возбуждено уголовное дело. Обвинения в превышении должностных полномочий предъявили мэру города Алексею Ботвину. Бодайбинский городской суд 4 марта отправил его под домашний арест.

Влад Никифоров, Иркутск