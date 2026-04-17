Путин сообщил о минимальном в истории России уровне младенческой смертности

Показатель младенческой смертности в России снизился до абсолютного минимума в истории страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам расширенной коллегии Минздрава.

Как рассказал глава государства, по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» создают и модернизируют медучреждения, приобретают новейшее оборудование и автотранспорт. Доля отечественной техники достигает 70%, уточнил президент.

Владимир Путин отметил повышение доступности высокотехнологичной медпомощи и работу по созданию генетических технологий и моделей персонализированной медицины. Президент также оценил систему реабилитации и оказания медицинской и психологической помощи участникам боевых действий на Украине.

В начале апреля персонализированные онковакцины и CAR-T-иммунотерапию добавили в систему обязательного медицинского страхования в России. Незадолго до этого первый пациент в России получил персонализированную вакцину от рака отечественного производства.