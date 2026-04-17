Один человек погиб и 11 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки под удар ВСУ попали областной центр и десять округов. По ним выпустили как минимум 48 боеприпасов и 167 беспилотников. В результате один человек погиб и 11 пострадали. Разрушения получили 26 жилых помещений и 22 транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в селе Ясные Зори Белгородского округа. Также были ранены две женщины: одна — при ударе дрона по служебному автобусу, вторая — при налете на легковой автомобиль. Обе госпитализированы, транспортные средства повреждены. В целом за сутки округ атаковали с помощью 28 беспилотников, 18 из которых сбили. Всего повреждения получили семь машин и четыре частных дома.

В Шебекинском округе установлено наибольшее количество пострадавших — пятеро. Так, в Шебекине из-за атаки БПЛА на административное здание были ранены три сотрудницы. Одна из них госпитализирована, две отпущены домой. В селе Новая Таволжанка от удара дрона пострадала еще одна женщина, она продолжает лечение в стационаре. В реанимацию горбольницы №2 Белгорода поступил мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле села Архангельское. За сутки в округе получили повреждения десять частных домов и один многоквартирный, а также девять транспортных средств. Его атаковали с помощью шести боеприпасов и 52 беспилотников.

В Ракитянском округе две женщины пострадали при атаке БПЛА на легковой автомобиль. Они будут проходить лечение дома, транспортное средство нуждается в ремонте. Всего по округу ударили с помощью трех дронов.

В Борисовском округе мужчина был ранен при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Березовка. Он отправлен на амбулаторное лечение. Автомобиль поврежден. Также в селе Беленькое поврежден частный дом. Всего муниципалитет подвергся ударам пяти БПЛА.

Еще один мирный житель пострадал вследствие атаки дрона в селе Почаево Грайворонского округа. Ему потребовалась госпитализация. За сутки муниципалитет атаковали с помощью 19 боеприпасов и 14 беспилотников. Разрушения получили четыре частных дома и два легковых автомобиля.

Сутками ранее ВСУ ударили по Белгородской области с помощью не менее 61 боеприпаса и 123 беспилотников. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Алина Морозова