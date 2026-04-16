При атаках дронов в Белгородской области ранены четыре мирных жителя

В результате атак беспилотников ВСУ на Шебекинский округ ранения получили четыре мирных жителя. В городе Шебекино пострадали трое сотрудников административного здания, в селе Новая Таволжанка — местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У одной женщины — минно-взрывная травма, касательные ранения грудной клетки и руки, а также слепое осколочное ранение ноги. У двух других — баротравмы и минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, для дальнейшего лечения они направлены в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены остекление и фасад здания, а также легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка в результате удара дрона ранена мирная жительница. Ей диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное непроникающее ранение грудной клетки и ссадину плеча. Повреждены кровли и выбиты окна двух частных домов.

Сегодня утром беспилотник ВСУ атаковал объект энергетики в Белгороде. Из-за этого произошел пожар, без света и воды осталась часть жителей облцентра и поселка Дубовое Белгородского округа. Позже при атаках сел в Грайворонском и Белгородском округах ранения получили два мирных жителя.

Ульяна Ларионова