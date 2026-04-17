В Белгородской области от атаки БПЛА погиб мотоциклист

В Белгородском районе в селе Ясные Зори в результате удара беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, дрон целенаправленно атаковал мотоцикл. Водитель от полученных ранений скончался на месте.

Ночью в регионе были и другие атаки БПЛА. В селе Архангельское Шебекинского округа мужчина от удара беспилотника госпитализирован в реанимацию, в Мелихово Корочанского округа женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшие доставлены во вторую городскую больницу Белгорода.

Анна Швечикова