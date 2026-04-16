Белгородская область атакована 123 БПЛА за сутки: есть погибший и пятеро раненых

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов, применив для этого как минимум 123 беспилотника и 61 боеприпас. В итоге один человек погиб, еще пятеро пострадали. Повреждены 33 жилых объекта и 20 машин. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По Волоконовскому округу выпустили семь БПЛА и столько же боеприпасов. На хуторе Екатериновка вследствие атаки дрона погибла мирная жительница. В селе Борисовка повреждены два частных дома.

В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации беспилотника пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Всего муниципалитет атаковали тремя БПЛА.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль пострадали три человека. Одного в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. В населенном пункте получили разрушения предприятие и легковой автомобиль. В городе Шебекино от удара БПЛА по частному дому была ранена мирная жительница. Она будет лечиться амбулаторно. Также в городскую больницу №2 Белгорода доставили пострадавшего 13 апреля при атаке дрона в Шебекине. В городе повреждены четыре автомобиля, коммерческий объект, помещения на территории двух предприятий и частный дом. В селе Новая Таволжанка пострадали семь жилых домов и социальный объект, в селе Графовка — семь частных домов, в селе Зиборовка — один частный дом. В селе Александровка получили разрушения частный дом и легковой автомобиль, в селе Максимовка сгорел легковой автомобиль и пострадал частный дом. Суммарно округ подвергся атакам 41 БПЛА и 15 боеприпасов.

По Белгороду выпустили два беспилотника. Из-за атаки дрона на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание — пожарные ликвидируют очаг. Часть жителей города и поселка Дубовое Белгородского округа временно отключены от электроснабжения. После завершения тушения к восстановительным работам приступят аварийные службы. Также от удара повреждены легковой автомобиль и остекление в квартире МКД.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадал один человек.

Кабира Гасанова