Два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области

В результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ночью в отделение реанимации горбольницы №2 Белгорода был доставлен мужчина, пострадавший в результате обстрела в селе Архангельское Шебекинского округа. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра. Состояние пациента оценивается как тяжелое, ему оказывается вся необходимая помощь.

В Корочанском округе в селе Мелихово при сбитии беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. В горбольнице №2 облцентра пострадавшей оказана медицинская помощь, она отпущена на амбулаторное лечение.

Повреждения инфраструктуры зафиксированы также в Шебекино и Белгородском округе. В Шебекино в результате атаки дрона повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также оборудование. В селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанес удар по автобусу. Водитель успел покинуть транспортное средство, оно сгорело.

Алина Морозова