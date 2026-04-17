«Роллс-Ройс» в мире УЗИ: как улучшилась диагностика здоровья в Краснодаре

В филиалах «Клиники Екатерининской» работают три диагностические системы экспертного уровня

Фото: пресс-служба клиника Екатерининская

В современной медицине точность диагноза напрямую зависит от класса оборудования. «Клиника Екатерининская» в Краснодаре расширила парк диагностической техники аппаратами, которые врачи называют «золотым стандартом» — в трех филиалах сети используется оборудование экспертного уровня для ультразвуковой диагностики. Такие решения применяются при оценке состояния пациентов, включая наблюдение за течением беременности, а также при выявлении и уточнении характера новообразований.

В медучреждениях сети задействованы системы, ориентированные на различные направления — от акушерства и гинекологии до исследований характера новообразований. По информации клиники, применение подобных технологий позволяет получать более детализированное изображение и уточнять клиническую картину при проведении обследований.

В частности, в одном из подразделений на улице Кожевенной применяют оборудование, задействованное в сфере женского здоровья и перинатального наблюдения, в том числе в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий. Отмечается, что обновленные программные решения, включая элементы автоматизации, позволяют стандартизировать исследования и повышать воспроизводимость результатов.

Среди возможностей, которые используются в клинической практике, специалисты выделяют:

визуализацию плода на разных сроках беременности;

оценку возможных отклонений развития;

анализ состояния репродуктивной системы;

оценку особенностей кровоснабжения тканей;

дополнительные параметры, позволяющие уточнять характеристики тканей.

«Алгоритмы на базе искусственного интеллекта призваны автоматизировать исследования и повысить точность и скорость постановки диагноза. Это оборудование позволяет проводить максимально точную, информативную и безопасную диагностику в акушерстве, гинекологии, онкологии и общей практике. Если проводить параллель, то все аппараты как Роллс Ройс в мире УЗИ-диагностики», — отмечает Алексей Поморцев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением ультразвуковой диагностики «Клиники Екатерининская».

Диагностические возможности сети усилены еще в двух точках. На Кубанской набережной развернут сканер, разработанный для комплексной заботы о здоровье женщин всех возрастов. Услуги на базе этой системы позволяют не просто осматривать органы, но и выявлять характеристики подозрительных новообразований на ранних стадиях.

Аналогичная система установлена и в филиале на улице Герцена. Технология задействована для оценки репродуктивного здоровья и выявления возможных отклонений в развитии.

В клинике отмечают, что внедрение современных технологий, включая алгоритмы обработки данных и расширенные возможности визуализации, способствует развитию ультразвуковой диагностики. Благодаря новым открытиям врачам удается эффективнее сопровождать программы ЭКО и обеспечивать премиальный уровень медицинской помощи на всех этапах жизни женщины.

https://www.clinic23.ru/

ООО "Клиника Екатерининская"