Жителя Сочи осудили за участие в экстремистской организации

Октябрьский районный суд Краснодара признал виновным жителя Сочи Бичико Пруидзе по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и назначил ему наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с частичным присоединением ранее назначенного срока, сообщили в судебных органах.

Как установил суд, в период с августа 2023 года по февраль 2024 года, находясь в СИЗО-1 Краснодара, фигурант, по версии следствия, распространял и поддерживал элементы криминальной идеологии, пропагандировал асоциальное поведение, а также так называемые «воровские» нормы и традиции, включая идеи, связанные с движением, признанным экстремистским и запрещенным на территории РФ.

Отмечается, что его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

