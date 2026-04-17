Полеты в Тель-Авив из Сочи, Краснодара и Минвод возобновятся

Авиакомпания «Азимут» возобновит выполнение рейсов в Тель-Авив из Сочи, Краснодара и Минеральных Вод с 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма Израиля. Полеты планируется выполнять с частотой один раз в неделю из каждого города с возможностью дальнейшего увеличения количества рейсов.

Как уточняется, билеты на указанные направления уже поступили в продажу. Возобновление авиасообщения осуществляется с учетом текущих условий и согласованных решений профильных ведомств.

По информации министерства, средняя загрузка рейсов на данном направлении в 2025 году составляла 82%, что свидетельствует о стабильном спросе на перелеты между странами. В ведомстве отметили, что возвращение авиакомпании на маршрут рассматривается как восстановление регулярного пассажирского сообщения.

Продолжительность перелетов зависит от города вылета. Время в пути из Сочи составляет около 2 часов 30 минут, из Краснодара — порядка 3 часов 5 минут, из Минеральных Вод — около 3 часов 25 минут. Все рейсы будут выполняться на воздушных судах «Сухой Суперджет 100».

Ранее Росавиация актуализировала рекомендации по использованию воздушного пространства Израиля для российских авиаперевозчиков. Обновленные указания были подготовлены с учетом позиций Министерства транспорта и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Согласно этим рекомендациям, выполнение рейсов на данном направлении разрешено с 16 апреля.

Возобновление полетов из южных городов России в Тель-Авив связано с поэтапным восстановлением международного авиасообщения и адаптацией маршрутов к текущим условиям. Частота рейсов может быть пересмотрена в зависимости от динамики пассажиропотока и операционных возможностей перевозчика.

Мария Удовик